İl olma sevdası klip yaptırdı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan mahalli sanatçı, yıllardır il olma mücadelesi veren ilçe için klip hazırladı.

Siverek Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünde çalışan mahalli sanatçı Mustafa Yüksekkaya, yıllardır il olma mücadelesi veren Siverek ilçesi için 'İl olmak senin hakkındır, il olasın Siverek' adlı bir klip hazırladı.

260 bin nüfusu ile 32 ili geride bırakan Siverek, yıllardır il olmak için mücadele veriyor. Birçok siyasinin kapısını çalan, eski başbakanlardan Süleyman Demirel ve Tansu Çiller gibi siyasilerin söz vermesine rağmen il yapılmayan Siverek ilçesi sakinleri, il olma hayali ile yaşıyor.

İl olma mücadelesine yaptığı klip ile destek veren Mustafa Yüksekkaya, klipte ilçenin eşsiz güzelliklerinin tanıtımını da yapıyor. Yüksekkaya, Siverek'in 32 ilden daha büyük olduğuna dikkat çekerek, "1926 yılı tarihinde her ne olduysa daha önce il olan Siverek, ilçeye dönüştürülüyor. Taa o yıldan bu yana il olma sevdamız devam ediyor. Ben de bu mücadeleye destek amacıyla 'İl olasan Siverek' adıyla bir beste yapıp onu klibe dönüştürdüm" dedi.



"Cumhurbaşkanımız bizi il yapsın"

Mustafa Yüksekkaya, "Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum, bu işe bir el atsın ve artık Siverek il olsun. Hiçbir Siverekli ben Urfalıyım demez, sen nerelisin dendiğinde Siverekliyim der. Bu çalışmamda Sivereklilerden destek bekliyorum" diye konuştu.

Yüksekkaya, klip çalışmasında destek olan herkese teşekkür etti

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