Eyyübiye’ye atık toplama kutuları yerleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, dönüşebilen atıkların kontrol altına alınması için başlatılan “Sıfır atık projesi” kapsamında Eyyübiye Belediyesi, ilçenin dört bir yanına atıklar için toplama kutuları yerleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, dönüşebilen atıkların kontrol altına alınması için başlatılan “Sıfır atık projesi” kapsamında Eyyübiye Belediyesi, ilçenin dört bir yanına atıklar için toplama kutuları yerleştirdi. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla ilçe genelinde başlatılan “Sıfır atık projesi” kapsamında atıkların kaynağında ayrılması için çalışmalar sürüyor.

İlçe genelinde birçok noktaya yerleştirilen ayrıştırmayı sağlayan toplam kutuları ile aynı zaman da israfın da önleneceğini belirten Kuş, “Toprağımızı, doğamızı ve çocuklarımızın geleceğini birlikte korumak için sıfır atık projesiyle tertemiz Eyyübiye’ye değer kattık. Şimdi sıra sizdedir. Bu adımı birlikte atalım” ifadelerini kullandı.

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