Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz adına kütüphane açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz adına kütüphane açıldı

İHA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yaparken ailesine yanına gittiği sırada teröristlerce şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz adına, isminin verildiği okulda kütüphane açılışı gerçekleştirildi.

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz adına kütüphane açıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde görev yaparken ailesine yanına gittiği sırada teröristlerce şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz adına, isminin verildiği okulda kütüphane açılışı gerçekleştirildi.
Daha önce Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 4 kütüphanenin kurulmasında öncülük eden Türkçe öğretmeni Ceren Bayraktar ve okul öğretmenlerinin girişimleri sonucu, 4 ayda yaklaşık 5 bin kitap toplanan Şehit Necmettin Yılmaz Kütüphanesinin açılışı, şehit öğretmenin babası Hamit Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Duygulu anların yaşandığı açılışta Hamit Yılmaz, köy sakinleri ve oğlunun öğrencileriyle hasret giderdi. Şereflerin en büyüğünü yaşadığını belirten Hamit Yılmaz, "Rabbime hamd ediyorum bu duyguyu, bu güzelliği bize yaşattığı için, oğlum gibi ilimin içinde olmaktan, eğitimin içinde olmaktan şeref duyuyorum. Vatanıma, milletime böyle bir evlat yetiştirdiğim içinde Allah’a hamd ediyorum. Bu kütüphanenin kurulmasında emeği geçen herkese teker teker teşekkür ediyorum. İşte bugün burada oğlumun adının verildiği okulda ve yine onun adına kütüphane kuruluyor, çok gururlandırıcı. Allah cahillerle birlikte eylemesin bizi, inşallah aziz milletimizin evlatları okur ve güzel yerlere gelir. Necmettin öğretmen öyle güzel bir intiba bırakmış ki burada, sevgiyi, kardeşliği, birliği ve beraberliği aşılamış, köy sakinleri de oğlumu hep evlerine davet etmiş, bir çocuğu olarak görmüşlerdi. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, "Şehit öğretmenimizin adının verildiği okulda ve yine adının verildiği kütüphane açılışını gerçekleştirdik. Tabi hem gururluyuz hem hüzünlüyüz. Bir şehit öğretmenin adının yaşayabileceği yer, eğitim kurumlarıdır, kütüphanelerdir. Bugün şehidimizin babası da bizi yalnız bırakmadı, öğretmenlerimizin öğrencileriyle kendi evlatları gibi ilgilendi. Giresun'dan da şehidimizin isminin verildiği kütüphane için çok sayıda kitap gönderildi, ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Birliğimiz ve bütünlüğümüz bozulmayacak, hainlere, alçaklara asla fırsat vermeden, ülkemiz daha güzel günlere devam edecektir" diye konuştu.
Şehit Necmettin Yılmaz Kütüphanesi ile birlikte 5’inci kütüphanenin açılışı gerçekleştirdiklerini belirten öğretmen Ceren Bayraktar, "Bugün şehit öğretmenimizin adının verildiği ve kendi öğrencilerinin okuduğu okulda kütüphane açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz kendilerini geliştirecek ve vatana ve millete hayırlı bireyler yetişecek. Bu açılışa şehidimizin babasının bulunması bizi gururlandırdı. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Şehit Necmettin Yılmaz’ın öğrencileri de öğretmenlerinin adını taşıyan kütüphane için çok mutlu olduklarını dile getirdi.
Kütüphane açılışına İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, İlçe Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım, Jandarma Komutanı Hayri Yazıcı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa´da terör operasyonlarında 51 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da terör operasyonlarında 51 gözaltı
Akçakale Belediyesi okul bahçesine kilitli parke taşı döşedi
YEREL HABERLER Akçakale Belediyesi okul bahçesine kilitli parke taşı ...
(Görüntülü) 1 kişinin öldüğü 13 kişinin yaralandığı kavga kamenda
YEREL HABERLER (Görüntülü) 1 kişinin öldüğü 13 kişinin yaralandığı ...
(Görüntülü) Şehit öğretmenin adına kütüphane açıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şehit öğretmenin adına kütüphane açıldı
Bir aylık terör operasyonlarında cephaneliği dolduracak silahlar ele geçirildi
YEREL HABERLER Bir aylık terör operasyonlarında cephaneliği ...
1 kişinin öldüğü 13 kişinin yaralandığı kavga kamenda
YEREL HABERLER 1 kişinin öldüğü 13 kişinin yaralandığı kavga kamenda
Şanlıurfa’dan İdlib’e 3 tır insani yardım malzemesi gönderildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’dan İdlib’e 3 tır insani yardım malzemesi ...
Karaköprü’de geleceğin basketbolcuları yetişiyor
YEREL HABERLER Karaköprü’de geleceğin basketbolcuları yetişiyor
Haliliye kırsalında çok amaçlı kültür tesisleri yapılıyor
YEREL HABERLER Haliliye kırsalında çok amaçlı kültür tesisleri ...
Eyyübiye’ye atık toplama kutuları yerleştirildi
YEREL HABERLER Eyyübiye’ye atık toplama kutuları yerleştirildi
Amca çocukları arasında silahlı kavga: 1 ölü, 13 yaralı
YEREL HABERLER Amca çocukları arasında silahlı kavga: 1 ölü, 13 ...
İl olma sevdası klip yaptırdı
YEREL HABERLER İl olma sevdası klip yaptırdı
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 13 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 13 yaralı
Çarpıp kaçtı, 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Otomobilin yayaya çarpıp kaçtığı kaza anı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Çarpıp kaçtı, 15 yaşındaki çocuk hayatını ...
Harran'da otomobilin çarptığı kişi öldü, kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Harran'da otomobilin çarptığı kişi öldü, kaza anı ...
Şanlıurfa'daki terör operasyonu şüphelileri adli kontrolle serbest
YEREL HABERLER Şanlıurfa'daki terör operasyonu şüphelileri adli ...
Şanlıurfa’da ev yangını korkuttu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da ev yangını korkuttu
Viranşehir'de ekmeğe yapılan zam 25 kuruş geri çekildi
YEREL HABERLER Viranşehir'de ekmeğe yapılan zam 25 kuruş geri ...
Şanluırfa’da 100 bin fidan toprakla buluşuyor
YEREL HABERLER Şanluırfa’da 100 bin fidan toprakla buluşuyor
Şanlıurfa´da terör operasyonunda gözaltına alınan 16 kişi adliyede
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da terör operasyonunda gözaltına alınan 16 ...
Halk otobüsünde fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
YEREL HABERLER Halk otobüsünde fenalaşan yolcuyu hastaneye ...
Gözaltına alınan 16 terör zanlısı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Gözaltına alınan 16 terör zanlısı adliyeye sevk ...
Karaköprüspor Başkanı Kayral açıklamalarda bulundu
YEREL HABERLER Karaköprüspor Başkanı Kayral açıklamalarda bulundu
Antika eşyalar tarihe ışık tutuyor
YEREL HABERLER Antika eşyalar tarihe ışık tutuyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X