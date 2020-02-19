Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz adına kütüphane açıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde görev yaparken ailesine yanına gittiği sırada teröristlerce şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz adına, isminin verildiği okulda kütüphane açılışı gerçekleştirildi.

Daha önce Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 4 kütüphanenin kurulmasında öncülük eden Türkçe öğretmeni Ceren Bayraktar ve okul öğretmenlerinin girişimleri sonucu, 4 ayda yaklaşık 5 bin kitap toplanan Şehit Necmettin Yılmaz Kütüphanesinin açılışı, şehit öğretmenin babası Hamit Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Duygulu anların yaşandığı açılışta Hamit Yılmaz, köy sakinleri ve oğlunun öğrencileriyle hasret giderdi. Şereflerin en büyüğünü yaşadığını belirten Hamit Yılmaz, "Rabbime hamd ediyorum bu duyguyu, bu güzelliği bize yaşattığı için, oğlum gibi ilimin içinde olmaktan, eğitimin içinde olmaktan şeref duyuyorum. Vatanıma, milletime böyle bir evlat yetiştirdiğim içinde Allah’a hamd ediyorum. Bu kütüphanenin kurulmasında emeği geçen herkese teker teker teşekkür ediyorum. İşte bugün burada oğlumun adının verildiği okulda ve yine onun adına kütüphane kuruluyor, çok gururlandırıcı. Allah cahillerle birlikte eylemesin bizi, inşallah aziz milletimizin evlatları okur ve güzel yerlere gelir. Necmettin öğretmen öyle güzel bir intiba bırakmış ki burada, sevgiyi, kardeşliği, birliği ve beraberliği aşılamış, köy sakinleri de oğlumu hep evlerine davet etmiş, bir çocuğu olarak görmüşlerdi. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, "Şehit öğretmenimizin adının verildiği okulda ve yine adının verildiği kütüphane açılışını gerçekleştirdik. Tabi hem gururluyuz hem hüzünlüyüz. Bir şehit öğretmenin adının yaşayabileceği yer, eğitim kurumlarıdır, kütüphanelerdir. Bugün şehidimizin babası da bizi yalnız bırakmadı, öğretmenlerimizin öğrencileriyle kendi evlatları gibi ilgilendi. Giresun'dan da şehidimizin isminin verildiği kütüphane için çok sayıda kitap gönderildi, ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Birliğimiz ve bütünlüğümüz bozulmayacak, hainlere, alçaklara asla fırsat vermeden, ülkemiz daha güzel günlere devam edecektir" diye konuştu.

Şehit Necmettin Yılmaz Kütüphanesi ile birlikte 5’inci kütüphanenin açılışı gerçekleştirdiklerini belirten öğretmen Ceren Bayraktar, "Bugün şehit öğretmenimizin adının verildiği ve kendi öğrencilerinin okuduğu okulda kütüphane açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz kendilerini geliştirecek ve vatana ve millete hayırlı bireyler yetişecek. Bu açılışa şehidimizin babasının bulunması bizi gururlandırdı. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Şehit Necmettin Yılmaz’ın öğrencileri de öğretmenlerinin adını taşıyan kütüphane için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Kütüphane açılışına İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, İlçe Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım, Jandarma Komutanı Hayri Yazıcı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu katıldı.

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