Şanlıurfa’da trafik kazalarını önleme toplantısı yapıldı

Türkiye’de büyük sorunlarından biri olan trafik kazalarının önlenmesine yönelik, İçişleri Bakanlığı tarafından tüm yurtta uygulanan “Otobüs kazalarının önlenmesine dair değerlendirmetedbir toplantısı” Şanlıurfa’da gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda, Vali Abdullah Erin başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına, Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Emniyet ve Jandarma Trafik Birim Amirleri, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, Şanlıurfa’da faaliyette bulunan şehirlerarası ve şehir içi toplu taşıma yapan işletmelerin temsilcileri katılım gösterdi.

Toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma trafik birimlerinin, 2019 yılı boyunca şehirlerarası ve şehiriçi toplu taşıma yapan otobüslere yönelik gerçekleştirdiği denetim faaliyetlerinin sunumu yapıldı.

Sunumun ardından bir değerlendirme yapan Vali Abdullah Erin, son iki yıldır İçişleri Bakanlığı tarafından titizlikle yürütülen güvenli trafik faaliyetleri sayesinde ölümlü vakalarda ciddi azalmalar yaşandığını kaydetti. Trafik güvenliğinin, sadece kolluk kuvvetlerinin yapacağı denetim ve uygulayacağı cezalarla sağlanacak bir husus olmadığını ifade eden Vali Erin, “Aslında bu bir milli meseledir. Çünkü binlerce insanımızı maalesef trafik kazalarında kaybediyoruz. Alınabilecek çok küçük tedbirlerle önüne geçebileceğimiz kazalar nedeniyle insanlarımız hayatlarını kaybediyor. Çok ağır bir fatura ile de karşı karşıya kalıyoruz” dedi.

Güvenli trafik için denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini dile getiren Vali Erin, “Sadece denetim yapıp, ceza kesmek sorunu çözmüyor. Diğer taraftan da Milli Eğitim Müdürlüğü vasıtasıyla çocuklarımızın bilinçlendirilmesi, toplumun tamamının farkındalığa varmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi, toplumun trafik kurallarına uyulması konusuna sahip çıkması sağlandığı anda iş biter. Bunun gerçekleşmesine yönelik çabamız var” diye konuştu.

Gelişmiş batı ülkelerinde çok az trafik kazası oluştuğuna ve trafik kazalarında çok az can kaybı meydana geldiğine dikkat çeken Vali Erin, “Batıda, biri trafik kuralını ihlal ettiği zaman toplumun kendisi itiraz ediyor. Sen bunu yapamazsın, toplumun hayatını tehlikeye sokuyorsun diyerek uyarıyor. Toplumun tamamı fahri müfettiş gibi hareket ediyor. Dolaysıyla yanlış yapma şansınız yok. Yanlış yaptığınız zaman çok ağır müeyyidelerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Ülkemizde de trafik cezaları son zamanlarda oldukça artırıldı. Ceza, en son uygulamak istediğimiz yaptırım. Arzu ediyoruz ki, tüm sürücülerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, toplumun tüm kesimleriyle işbirliği içinde hareket ederek, hep birlikte trafik konusunda objektif kuralların uygulanmasını hayata geçirelim” ifadelerini kullandı.

Otobüs firması temsilcilerini özellikle trafik kuralları, emniyet kemeri, uygun lastik, yedek şoför gibi hususlarda uyaran Vali Erin, “Bunlara titizlikle riayet etmenizi millet adına istiyoruz” diyerek, sözü otobüs firması temsilcilerine bıraktı.

Toplantı, otobüs firmaları ve toplu taşıma kooperatifi temsilcilerinin sorun ve taleplerini dile getirmesinin ardından sona erdi.

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