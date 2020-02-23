Şanlıurfa’da bir terörist teslim oldu

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Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde sınırı geçen PKK/YPG’li bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde PKK/YPG’li bir terörist, Suriye sınırını geçerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Gözaltına alınan terörist, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Teröristin ikna yoluyla teslim olduğu öğrenildi.

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