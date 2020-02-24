Şanlıurfa´da uyuşturucuya 4 tutuklama

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ŞANLIURFA´da polisin düzenlediği 3 operasyonda, 241 kilo esrar ve 120 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, farklı otomobillerde gizlenmiş 241 kilo esrar ile 120 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi de gözaltına alındı. Uyuşturucuya el konulurken, adliyeye sevk edilen ve isimleri açıklanmayan 4 şüpheli, tutuklandı.



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