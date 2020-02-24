Baydilli tarım fuarını ziyaret etti

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Gıda Tarım ve Hayvancılık fuarında açılan stantları gezdi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçedeki fuar alanında açılan Gıda Tarım ve Hayvancılık fuardaki stantları gezerek, fuar için farklı şehirlerden gelen işletmecilere hayırlı kazançlar diledi.

Şehirler için fuarların önemli olduğunu belirten Baydilli, "Bir şehrin tanıtılmasında fuarların önemi çok büyüktür. Şanlıurfa’mızda her yıl tarım fuarı açılması ve tarımda olan yeniliklerin, farklılıkların, teknolojinin burada sergilenmesi hem çiftçilerimizin yenilikleri görmesi hem de sektörün kazancı için önemlidir. Tabi çiftçilerimizin burada gördükleri yenilikleri kullanarak daha iyi verim elde etmesi için de fuarcılık çok önemlidir. Bu fuarda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.