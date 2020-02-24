Kelaynak, köpek saldırısından kurtarıldı

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında tutulan ve geçen hafta doğaya bırakılan kelaynaklardan biri, Fırat Nehri kıyısında, köpek saldırısına uğradı. Kelaynak, esnaf tarafından kurtarıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 1977 yılında Birecik'teki Fırat Nehri kıyısında kurulan Kelaynak Üreme İstasyonu'nda bulunan kelaynaklar, şubat ayında doğaya bırakılıp, göç mevsimi olan ağustos ayında yeniden kafeslerine alınıyor. İstasyondan geçen cuma günü kafesleri açılarak doğaya bırakılan 241 kelaynaktan biri, Fırat Nehri kenarında bir köpeğin saldırısına uğradı. Uçmakta zorlanan ve köpeğin saldırısından esnaf tarafından kurtarılan kelaynak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.



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