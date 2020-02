Karaköprü Belediyespor Tokatspor maçına hazırlanıyor

TFF 3. Lig 1. gurup 26. Hafta Tokatspor ile Tokat deplasmanında oynayacak olan Karaköprü Belediyespor, hazırlık çalışmalarına moralli başladı.

Pazar günü kendi sahasında ligin güçlü ekiplerinden Artvin Hopaspor’u konuk eden Karaköprü Belediyespor sahadan 10 galibiyetle ayrılarak zirve iddiasını sürdürdü.

TFF 3. Lig 1. gurupta zirve mücadelesi veren Karaköprü Belediyespor, bu hafta Tokat deplasmanında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Faruk Çelik Stadyumunda Teknik Direktör İhsan Karabulut yönetiminde hazırlık çalışmalarına başlayan Karaköprü Belediyesporlu futbolcular, son 5 hafta oynanan maçın 3’ünü galibiyet, 2’sini beraberlikle sonlandırmanın sevinciyle, deplasmanda oynayacakları Tokatspor hazırlıklarına başladı.

"Tokatspor maçımızdan da puanla döneceğimize inanıyoruz"

Hedeflerine adım adım yaklaştıklarını belirten Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Kenan Kayral, “Son 5 hafta oynadığımız maçın 3’ünü galibiyet, 2’sini beraberlikle neticelendiren futbolcularımızı ve Teknik ekibimizi candan kutluyorum. 01.Mart.2020 Pazar günü Tokat deplasmanında saat 14:30’da başlayacak olan Tokatspor maçımızdan da puanla döneceğimize inanıyoruz ve futbolcularımıza güveniyoruz” dedi.

"Maça inanarak çıkarsak her takımı yeneriz"

Takım halinde oynanan futboldan mutlu olduklarını belirten Karaköprü Belediyespor Medya ve Tanıtım Sorumlusu Müslüm Abacıoğlu ise, “Özellikle geçtiğimiz Pazar günü güçlü rakip Artvin Hopaspor karşısında ortaya koydukları futbol izleyicileri büyüledi. Oynadıkları bu takım oyununu her maçta sergileyerek rakiplerini yeneceklerinden şüphemiz yok. Yeter ki maça inanarak çıkıp oynadıkları bu güzel oyunu sergilesinler” diye konuştu.

"Farklı galibiyet alarak Şanlıurfa’ya dönmek istiyoruz"

Başkan Yardımcısı ve Genel Sayman Mehmet Nimetoğlu da, futbolcuların Denizli deplasmanında da çok güzel futbol oynadıklarını belirterek, “Güzel ve baskılı futbol oynamamıza rağmen 11 berabere kaldık. Pazar günü de Artvin Hopaspor karşısında güzel futbol sergiledik ancak şanssızlık mı desek o kadar atağımıza rağmen gol atamadık. Yine de 10 galip gelerek 3 puanı alan taraf olduk. Bu Pazar günü de Tokat deplasmanından da puanla döneceğimize inanıyoruz. Rakibimiz geçtiğimiz hafta Serik Belediyespor’a 50 yenildi. Küme düşmesi de garanti. Bizde farklı galibiyet alarak Şanlıurfa’ya dönmek istiyoruz” dedi.

Başkan ve yöneticiler idmanda

Antrenmanları izleyen Kulüp Başkanı Ahmet Kenan Kayral, Yönetim Kurulu üyeleri As Başkan Halaf Tokmakçı, Başkan Yardımcısı Mehmet Mevlüt Keklik, Başkan Yardımcısı ve Genel Sayman Mehmet Nimetoğlu, Genel Sekreter Hasan Çiçekçi, Hukuki İşler Sorumlusu Vehbi Beyaz, Medya ve Tanıtım Sorumlusu Müslüm Abacıoğlu, Sosyal İşler Sorumlusu Mehmet Erol, Reklam ve Tanıtım Sorumlusu Cemal Meşçi, Alt Yapı Sorumlusu Ahmet Badıllı ile Tesisler, Stadyum ve Taraftarlar Sorumlusu Mahmut Özbek Teknik Direktör İhsan Karabulut ve futbolculara başarılar dileğinde bulunarak Tokat deplasmanından farklı galibiyet beklediklerini belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.