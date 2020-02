Şanlıurfa’da otomobil ile tır çarpıştı: 6 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ŞanlıurfaMardin kara yolunun 21. kilometresinde meydana geldi. Ali C. (26) idaresindeki 63 ZR 153 plakalı otomobil ile İsmail Ş. yönetimindeki 65 BA 754 plakalı tır kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerden Ali C. ile yanında bulunan Nazlı (3), Ayşe (27), Halil C. (27) ile Kudret (65) ve Şadiye K. (32) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.