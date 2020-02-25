Şanlıurfa´da 1350 uyuşturucu hapa 1 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1350 uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu hap ticareti yaptığı bilgisi üzerine C.G.'nin adresine operasyon düzenlendi. Eğitimli köpekle yapılan aramada, evin çatısındaki plastik kasalara gizlenmiş 1350 uyuşturucu hap ele geçirildi. Haplara el koyan jandarma tarafından gözaltına alınan C.G., sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.