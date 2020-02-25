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ŞANLIURFA´da, otomobil ile TIR çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Mardin Karayolu'nun 21'inci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönünde ilerleyen Ali Can (26) yönetimindeki 63 ZR 153 plakalı otomobil, İsmail Şahin´in kullandığı 65 BA 754 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ali Can ile beraberinde bulunan Nazlı Can (3), Ayşe Can (27), Halil Can (27), Kudret Kandır (65) ve Şadiye Kandır (32) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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