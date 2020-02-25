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Şanlıurfa’da 2 bin yetim ve öksüze giyim yardımı yapıldı

İHA

Şanlıurfa'da Eyyübiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen 2 bin yetim ve öksüz çocuğa giyim yardımı yapıldı.

Şanlıurfa’da 2 bin yetim ve öksüze giyim yardımı yapıldı

Şanlıurfa’da Eyyübiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen 2 bin yetim ve öksüz çocuğa giyim yardımı yapıldı.
Eyyübiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ilçenin 170 mahallesinde belirlediği yaklaşık 2 bin yetim ve öksüz çocuğu sevindirdi. Vakıf yetkilileri tarafından belirlenen 2 bin çocuğun cinsiyetine ve yaşına göre hazırlanan paketler sürpriz bir şekilde ailelere teslim edildi. Eyyübiye İlçe Kaymakamı Adem Ünal ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Hamcan’ın girişimleriyle “2020 yetimi sevindir 2020 yılındaki belaları defet” sosyal farkındalık projesi oluşturuldu. Projeyle hem 2020 yılında yaşanan olumsuzluklara dikkat çekmek hem de 2020 yetim ve öksüze giyim yardımı yapılması amaçladığı belirtildi. Yardımların bir nebze de olsa çocukları yüzünü güldürdüğün aktaran Eyyübiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Hamcan, “Vakıf olarak ilçemizde yaşayan öksüz ve yetim çocuklara ve ailelerine yönelik sosyal bir çalışma yaptık. Bu çalışma kapsamında ilçede uzman ekip ile 170 mahallemizde belirlediğimiz yetim, öksüz çocuklar ile aileleri, bunların yaşı cinsiyeti ve sayısı konusunda tespitler yaptık. Yapılan çalışma ile yaklaşık 2 bin kişi tespit edildi. Bu kişileri sevindirmek adına giyim yardımı yapma kararı aldık. Başvurduğumuz bir giyim mağazası bize olumlu cevap vererek sosyal sorumluluk projemize destek verdi. Mağazadan alınan ayakkabı, kazak, pantolon, iç çamaşırları, mont gibi giyim malzemeleri hanedeki kişi ve yaş ile cinsiyete göre paketlemeler yaptık. Bu paketler üzerine hangi aileye gidilecekse üzerine aile reisi ismi yazıldı. Bu çalışmayı yaparken ailelerin de haberi olmadı. Tamamen ailelere bir sürpriz niteliğinde oldu. Ailelerin ve çocukların yüzünü güldürecek çalışmalarımız devam edecek. Emeği geçen ve hayırlara vesile olan herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kulandı.
Vakıf önüne getirilen giyim paketleri araçlara konularak yetim ve öksüz çocuklara ulaştırıldı. Hediye paketlerini alan çocukların yüzü güldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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