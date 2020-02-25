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Gümrük kapısında HGYS dönemi Suriye’ye geçişler HGYS ile sağlanıyor

İHA

Şanlıurfa Valiliği, Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) Sınır ve Güvenlik İşleri Koordinatörlüğü tarafından, Hudut Geçiş Yönetim Sistemi (HGYS) aktif hale getirilen Akçakale Gümrük Kapısı, karşılıklı giriş çıkışlarla tam olarak faaliyete girdi.

Gümrük kapısında HGYS dönemi Suriye’ye geçişler HGYS ile sağlanıyor

Şanlıurfa Valiliği, Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) Sınır ve Güvenlik İşleri Koordinatörlüğü tarafından, Hudut Geçiş Yönetim Sistemi (HGYS) aktif hale getirilen Akçakale Gümrük Kapısı, karşılıklı giriş çıkışlarla tam olarak faaliyete girdi.

Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinatörlükleri tarafından daha önce saha düzenlemesi, asfaltlama, bina tadilat ve boya işleri yapılan Akçakale Gümrük Kapısı, aktif hale getirilen HGYS ile uluslararası standartlarda hizmet verebilecek hale geldi. Ticari geçişlerin HGYS ile kayıt altına alındığı kapıda, Tel Abyad’a geçmek isteyen kişilerin kayıtları da Kara Hudut Kapısı Büro Amirliğinde kısa sürede gerçekleştiriliyor. Aynı sistemin Tel Abyad Gümrük İdaresine de kurulduğundan dolayı memnuniyetlerini ifade eden Tel Abyad Yerel Meclisi Gümrük İdaresi Sorumluları, Vali Abdullah Erin’i ve Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya’yı ziyaret ederek birer teşekkür plaketi takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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