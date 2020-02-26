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Eyyübiye’de şantiye sayısı artırıldı

İHA

Eyyübiye'de çalışmaların daha başarılı olması için Eyyübiye Belediye Başkanı kırsaldaki şantiye sayısını da 4'e çıkarılacaktı.

Eyyübiye’de şantiye sayısı artırıldı

Eyyübiye’de çalışmaların daha başarılı olması için Eyyübiye Belediye Başkanı kırsaldaki şantiye sayısını da 4’e çıkarılacaktı.
Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Eyyübiye Belediye Başkan Mehmet Kuş’un talimatlarıyla yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdüren Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkezde kilitli beton parke taşı döşeme, bakım ve onarım ile yeni yol açma, kırsalda ise stabilize yol yapımını aralıksız sürdürüyor. Son olarak Asya mahallesinde bulunan ve kışın çamur yazın ise tozdan dolayı sorun teşkil eden 15 sokakta kilitli beton parke taşı döşeyen ekipler, vatandaşların takdirini kazandı. Mahallelerinde sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar Kuş’a teşekkür etti. Eyyübiye’de ki çalışmalarından dolayı memnun olduklarını belirten Asya Mahalle Muhtarı Ahmet Çağan, "Asya Mahallemize bağlı 15 sokağımız çamur içerisindeydi. Şuanda kilitli parke taşı geldi ve kalan sokaklarımız birkaç gün içerisinde bitecektir. Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş ve Fen İşleri Müdürlüğüne mahallem adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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