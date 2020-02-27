Ekinci’den Regaip Kandili mesajı

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ekinci yayımladığı mesajında, “İslam aleminde son derece önemli yere sahip olan kandil gecelerinin ilkini; perşembeyi cumaya bağlayan geceyi Regaib Kandili olarak idrak edeceğiz. Müslümanların Yüce Allah’a daha derin bir şükür imkanı bulacağı bu özel gecede, milletimiz için birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma ve samimiyet duygularının artmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Viranşehirli hemşerilerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Regaip kandilini ve Mübarek üç aylarını tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı, bütün İslam aleminin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

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