Şanlıurfa’da işçi servisleri çarpıştı: 7 yaralı

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Şanlıurfa'da iki işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ŞanlıurfaGaziantep kara yolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında meydana geldi. OSB’ye işçi götüren K.S.’nin kullandığı 63 S 0447 plakalı işçi servisi ile M.T.’nin kullandığı 63 S 1225 plakalı servis çarpıştı. Kazada her iki serviste bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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