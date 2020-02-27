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Viranşehir’e gelecek yatırımların önü açılıyor

İHA

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız'ı makamında ziyaret ederek, iptal edilen ilçenin imar planı ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Viranşehir’e gelecek yatırımların önü açılıyor

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız’ı makamında ziyaret ederek, iptal edilen ilçenin imar planı ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.
İlçenin, sorun, plan ve projeleri için Ankara’ya giden Ekinci,ziyaret ve görüşmelerine aralıksız devam ediyor. Ekinci, Ankara ziyareti kapsamında DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız’ı ziyaret ederek, İdare Mahkemesi kararıyla iptal edilen ilçe imar planı ile alakalı bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaret ve görüşmelerin çok verimli geçtiğini belirten Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci,“ Vatandaşlarımızın daha fazla mağdur olmaması adına İdare Mahkeme kararıyla iptal edilen ilçemizin imar planı sorununu DSİ Genel Müdürlüğümüz ile koordineli bir şekilde çalışarak, en kısa sürede revize ederek bu sorunu çözmeye çalışacağız” dedi.
Çevreyolu ve dalgeç projesi için önemli adım
Ankara'da temaslarda bulunan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci çevreyolu ve şehir merkezinde dalgeç projesi için de önemli adımlar attı. Karayoları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'dan söz alan Ekinci, okullar bölgesine üsgeçit yapması için de talepte bulundu.
Viranşehir ilçesine yapılacak yatırımlar ve hayata geçirilecek projeleri görüşmek üzere Ankara’da gerçekleştirdikleri ziyaretleri aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Ekinci, “Ankara ziyaretlerimiz kapsamında ilçemizde yapılması planlanan çevreyolu projesi, dalgeç ve eğitim kampüslerinin olduğu okullar bölgesinde üst geçit yapılması için bugün TBMM İdare Amiri ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekilimiz Halil Özcan ile birlikte Karayolları Genel Müdürümüz Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya gelerek, yapılacak olan projelerin hangi aşamada olduğu hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra projelerimizi ilçemiz ile buluşturacağız. Viranşehirimizde yapılacak olan çevreyolu ve dalgeç projeleri ile sıkışan trafiğin rahatlaması, kavşaklarda yaşanan kazaların önüne geçebilmek amacındayız. Çevreyolu ve dalgeç projelerinin hızlanması ve bir an önce hayata geçirilmesi hususunda Viranşehir Belediyesi olarak elimizden gelen her türlü desteği ve kolaylığı sağlayacağız. Daha güzel, daha yaşanılabilir bir Viranşehir için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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