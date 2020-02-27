(Görüntülü) Tel Abyad'da 22 bin 457 öğrenciye eğitim

BARIŞ Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentinde hayat normalleşmeye devam ederken, 22 bin 457 öğrenciye de 267 okulda eğitim veriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 9 Ekim'de Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Tel Abyad ilçe merkezi ve kırsalında hayatın normale dönmesi ve bölgedekilerin günlük yaşamını huzur içinde sürdürmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Terör örgütünün izlerinin silindiği ve kamu hizmetlerinin halkın hizmetine sunulduğu Tel Abyad'da, teröristlerin tahrip ettiği okullar da onarıldı. Tahrip edilen okullarda onarım çalışmalarının tamamlanması ve eksiklerinin giderilmesinin ardından eğitim verilmeye başlandı.

Tel Abyad ilçe merkezi ve kırsalındaki köylerde bulunan 267 okulda devam edilen eğitime 22 bin 457 öğrenci katılıyor. 1151 öğretmenin görev yaptığı Tel Abyad?da öğrenciler, teröristlerin baskısıyla uzak kaldıkları eğitimlerine huzur içinde devam etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Tel Abyad Yerel Meclisi görevlileri, ilçede hayatın normalleşmesini sağladığı için Türkiye'ye minnettar olduklarını dile getirirken, okula gitmeyen çocukları da ev ev dolaşarak, eğitime yönlendirdiklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa

2020-02-27 13:12:50



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