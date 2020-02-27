İdlib sınırına çok sayıda tank sevkıyatı yapıldı Barış Pınarı Harekatı bölgesinden İdlib sınırına tank sevkıyatı

Koronavirüste işe yarayan tek bir ilaç olduğu açıklandı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesinden İdlib sınırında bulunan Hatay’a çok sayıda tank sevkıyatı yapıldı.

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde çok sayıda tank, İdlib sınırında bulunan Hatay’a sevk edildi. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tırlara yüklenen tanklar, Şanlıurfa’dan geçerek otoban istikametine ilerledi. Tankların, Suriye’nin İdlib kentinin sınır komşusu olan Hatay’a gittiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.