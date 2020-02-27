Şanlıurfa’da tüm ilçelere Stem merkezi kuruluyor

Şanlıurfa Valiliği tarafından hazırlanan, toplam 4 milyon TL bütçeli STEM Akademisi ve Kariyer Merkezleri Projesine, Karacadağ Kalkınma Ajansı Sosyal Destek Programı kapsamında 3 milyon 400 bin TL destek sağlanmasına yönelik sözleşme imzalandı.

Şanlıurfa Valiliği, toplam 4 milyon TL bütçeli STEM Akademisi ve Kariyer Merkezleri Projesine, Karacadağ Kalkınma Ajansı Sosyal Destek Programı kapsamında 3 milyon 400 bin TL destek sağlanmasına yönelik sözleşme imzalandı. Sözleşme imza töreninde bir konuşma yapan Vali Erin, Şanlıurfa ve bölge açısından son derece nitelikli bir proje olan STEM Akademisi ve Kariyer Merkezlerinin, tüm öğrencilere hayırlı olmasını diledi. Projeyi 2019 yılında destek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunduklarını ve 2020 yılı içerisinde uygulanmaya başlanacağını kaydeden Vali Erin, “Şu anda iki ilçemizde STEM Merkezi var. Bu proje ile 11 ilçemize daha STEM Merkezi kurmuş olacağız. Ayrıca Gezici STEM Merkezi uygulamasını da bu proje kapsamında başlatmış olacağız. Gezici STEM Merkezi ile dezavantajlı bölgelere STEM konusunda deneyimli hocalarımızı gönderecek, kırsal mahallelerdeki çocuklarımızın da gelişimine katkı sunacak programları uygulamış olacağız. Proje ile çocuklarımızın özgün düşünebilme, teknoloji tasarımı yapabilme, yazılım geliştirebilme gibi konularda yetenek kazanmasına katkı sunulacak. Bu vesileyle Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, Genel Müdürümüze ve Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimize teşekkür ediyoruz. Projenin hazırlanmasında emeği geçen proje birimimizdeki arkadaşlarımıza ve Karacadağ Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi çalışanlarına da ayrıca teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Şanlıurfa’da halen Haliliye ilçesinde Hamidiye Mahallesinde STEM ve Bilim Merkezi, Refahiye Mahallesinde Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ve Karaköprü Belediyesi tarafından kurulan Karaköprü STEM ve Bilim Merkezi faaliyet gösteriyor. Şanlıurfa Valiliği toplantı salonunda düzenlenen sözleşme imza törenine, Vali Abdullah Erin, Vali Yardımcısı Şahin Aslan ile Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral katıldı.

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