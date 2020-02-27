Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Regaip Kandili coşkusu

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Peygamberler şehri olarak bilinen Şanlıurfa'da Regaip Kandili dolayısıyla camiler doldu.



Şanlıurfa'da, üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camileri doldurdu. Şanlıurfa ve çevre illerden gelen vatandaşlar, ibadetlerinin ardından Balıklıgöl'de balıklara yem attı, dua etti.

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