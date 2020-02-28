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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Akçakale'de hızlı okuma ve anlama etkinliği

İHA

Akçakale'de dünyanın en hızlı okuma platformu "Hızlı okuma ve etkin anlama teknikleri" adlı program gerçekleştirildi.

Akçakale'de hızlı okuma ve anlama etkinliği

Akçakale'de dünyanın en hızlı okuma platformu "Hızlı okuma ve etkin anlama teknikleri" adlı program gerçekleştirildi.
Akçakale Belediyesi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen dünyanın en hızlı okuma platformu "Hızlı okuma ve etkin anlama teknikleri" adlı program binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. 4 seans olarak gerçekleştirilen seminere, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, EğitimciYazar Tarkan Turan Öztekin, eğitimci Osman Ataman Biner, eğitimci Sami Cidar ve öğrenciler katılım gösterdi. Öğrencilerin başarılı olmaları için her şeyi yapacaklarını belirten Yalçınkaya, "Bizim umudumuz sizlersiniz. Sizler okuyarak çaba sarf ederek,bu bölgeni ve kendi kaderinizi değiştirebilirsiniz. Gelecekte sizin aranızdan seçkin insanlar çıkacaktır, buna inanıyorum. Ancak sizlerinde kendinize inanmanız lazım" ifadelerini kullandı. Hızlı okuma teknikleri ve konuşma alıştırmaları hakkında bilgi veren Eğitimci Sami Cidar, "Hayatın her alanında olduğu gibi okuma hızınızı bazı çalışmalar ve egzersizlerle geliştirmeniz mümkündür. Herkes mevcut okuma hızından daha hızlı okuyarak, zamandan kazanabilir. Katılacağınız hızlı okuma etkinlikleriyle bunu nasıl yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Mesela hızlı okuma tekniklerini öğrenen öğrencilerin sınavlarda daha başarılı olduğunu gördük. Yapılan sınavlarda 3540 dakika zaman kazanarak daha başarılı bir sonuç elde edildi. Bu başarıya ulaşabilmeniz için ilk önce inanmalısınız daha sonra yapacağınız pratiklerle düzenli bir duruma getirerek istediğiniz sonucu elde edeceksiniz’’ dedi.

"Hızlı okuma öğrenilebilen bir beceridir"
Öğrencilere hızlı okuma teknikleri hakkında bilgi aktaran EğitimciYazar Tarkan Turan Öztekin de "Başlangıç için her zaman kolay metinleri seçmeniz gerekiyor. Hızlı okumaya başladığınızda zorlayıcı kitaplar seçmeyin. Roman veya seyahat yazısı gibi hızlı okuyabileceğiniz metinleri seçin. Bu metinleri seçerken keyif aldıklarınız olsun. Okuduğunuz her şeyde hızlı okumayı kullanamayabilirsiniz. Bu zamanla oturacak ve yapılan uygulamalarla pekişecek bir konudur. Hızlı okumanın öğrenilebilen bir beceri olduğunu unutmayın. Sadece bir okuyucu haline gelmek önemli nokta değildir. Aynı zamanda daha etkili bir okuyucu haline de gelmelisiniz. Doğru bir şekilde uygulandığında ve özenle çalışıldığında, hızlı okuma toplam verimliliğinizi önemli ölçüde arttırır, zaman kazanmanızı sağlar ve diğer alanlarda etkili bir şekilde çalışmanıza izin verir" şeklinde konuştu.
Eğitimci Osman Ataman Biner ise, "Hızlı okuma bir yaşam tarzına dönüştürülmelidir. Hızlı okuma bir araca benzer, hızınız yavaşsa beyniniz başka şeylerle de meşgul olur. Ancak hızını artıkça beyniniz yola odaklanır ve başka bir eyle meşgul olmaz. Tıpkı bu araba gibi ne kadar hızlı okursanız o kadar okumaya odaklanır daha iyi okuma ve anlama sağlarsınız" diye konuştu.
Programa katılan öğretmen ve öğrenciler, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’ya teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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