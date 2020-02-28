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Şanlıurfa'da şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

İHA

Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin hava saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Şanlıurfa'da şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Suriye’nin İdlib kentinde Esad rejiminin hava saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Şanlıurfa Müftülüğünce cuma namazı sonrası, İdlib'de Esad rejiminin hava saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı. Balıklıgöl platosundaki Dergah Camisi'nde kılınan namaza yüzlerce vatandaş katıldı. Namaz sonrası şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Duaların okunmasının ardından camide Peygamber Efendimizin Sakalı Şerif'i ziyarete açıldı.
Birlik ve beraberlik mesajlarının verilmesinin ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, vatandaşlarla selamlaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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