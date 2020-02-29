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Habertürk
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Viranşehir’de şehitler için bayrak dağıtıldı

İHA

Viranşehir'de, Suriye'nin İdlip kentinde şehit düşen Mehmetçikler için esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Viranşehir’de şehitler için bayrak dağıtıldı

Viranşehir’de, Suriye’nin İdlip kentinde şehit düşen Mehmetçikler için esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.
Viranşehir Belediyesi, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için ilçenin Eski Urfa, Derik, Karacadağ ve Ceylanpınar caddelerini Türk bayraklarıyla donattı.
Zabıta ekipleriyle birlikte sabah saatlerinde esnaf ve vatandaşlara bayrak dağıtan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan 33 askerlerimiz ile birlik ve beraberlik adına, ilçenin dört bir yanına Türk bayrakları astıklarını ve dağıttıklarını ifade etti.
Allah bir daha Ülkemize ve ordumuza böyle acılar yaşatmasın diyen Ekinci, “Allah birlik ve beraberliğimizi bozmazsın. Viranşehir Halkı ve Belediyesi olarak her zaman Mehmetçiğimizin yanında ve duacısıyız” ifadelerini kullandı.

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