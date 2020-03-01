Bahar Kalkanı Harekatı'na Şanlıurfalılardan destek

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin İdlib kentinde başlatılan ‘Bahar Kalkanı Harekatı'na Şanlıurfalılar araçlarına astıkları Türk bayrakları ile konvoy yaparak destek verdi.

İdlib’de 36 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından 27 Şubat'ta başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Yoğun bombardıman altına alınan rejim hedefleri bir bir yok edilirken, Şanlıurfa’da yüzlerce vatandaş araçlarına ve evlerine Türk bayrakları asarak harekata destek verdi. Vatandaşlar, ‘Bahar Kalkanı Harekatı'na ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek için araçlarıyla konvoy yaparak şehirde tur attı. Konvoya katılan ve destek veren yüzlerce vatandaş, ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları atarak birlik beraberlik mesajları verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.