Ceylanpınar'da İdlib saldırısına tepki

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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde vatandaşlar, İdlib’te düzenlenen hain saldırıyı lanetledi.

Yeni Mahalle Parkı önünde ellerinde Türk bayrakları ile toplanan bir grup genç, İdlib saldırısında şehit olan askerler nedeniyle rejime ve Rusya'ya tepki göstererek, bölgede görev yapan Mehmetçiğe destek verdi. Grup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehit düşen askerler için Fatiha okuyarak dağıldı. Polisin geniş güvenlik tedbiri aldığı eylemde yöresel kıyafetli kadınlar da ellerindeki Türk bayrakları ile toplanan gruba destek verdiler.

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