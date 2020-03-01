Halfeti'de 3.5 büyüklüğünde deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



AFAD verilerine göre merkez üssü Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem dolayısıyla can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenilirken kısa süreli korkuya neden oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.