(Görüntülü) Müslüm Gürses, ölüm yıl dönümünde Şanlıurfa'da anıldı

ARABESK sanatçısı Müslüm Gürses, ölümünün 7?nci yıl dönümünde memleketi Şanlıurfa'da, adının verildiği müzede hayranları tarafından anıldı.

3 Mart 2013?te İstanbul'da hayatını kaybeden Müslüm Gürses'i, ölümünün 7?nci yıldönümünde hayranları unutmadı. Atatürk Mahallesi'ndeki Müslüm Gürses Müzesi'ne gelen hayranları burada dua etti. Hayranları; çalınan parçaları eşliğinde müzede sergilenen Müslüm Gürses'in kostümleri, müzik aletleri, plak, kaset ve fotoğraflarını inceledi. Sevenleri, müzede yer alan bal mumundan yapılmış olan Müslüm Gürses heykeli ile de fotoğraf çektirdi.

MÜZEYİ YILDA 200 BİN KİŞİ ZİYARET EDİYOR

Müze sorumlusu Zeynep Yılmaz, merhum sanatçının adı verilen müzenin hayranları tarafından ziyaret edildiğini belirterek, "Sanatçının ölümünden sonra açılan müzemizde, 7 yıldır Türkiye'den ve yurt dışından gelen sevenlerinden yoğun bir ilgi görüyor. Müzemiz 12 ay boyunca ziyaretçilere açık. Hayranlarından bazılarının bazen duygulandığını görüyoruz. Müzemizi yılda ortalama 200 bin kişi ziyaret ediyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa

2020-03-03 16:11:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.