Şanlıurfa’da kaybolan kardeşler bulundu

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Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde kaybolan iki kardeş yapılan arama çalışmaları sonucunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde ikamet eden Gören ailesinin oğulları 12 yaşındaki Mustafa ile 13 yaşındaki Yunuscan Gören, dün sabah okula gitmek için evden ayrıldı. Okuldan erken ayrıldıkları tespit edilen kardeşlerden haber alınamayınca aile, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Emniyet ekipleri kardeşlerin bulunması için bölgede çalışma başlattı. Yapılan aramalarda çocuklar Eyyübiye ilçesi Sigorta Mahallesi'ndeki üst geçitte bulundu.

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