Hentbolun Güneydoğu'da parlayan yıldızları Şanlıurfalı kız öğrenciler hentbolda elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor

Şanlıurfa’da imam ortaokulunda okuyan kız öğrenciler, hentbol branşında elde ettikleri başarı ile Türkiye yarı final müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

28 Şubat 1 Mart 2020 tarihleri arasında Diyarbakır’da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi çeyrek final müsabakalarına Şanlıurfa adına turnuvaya katılan Konuklu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, grup maçlarını namağlup bitirerek Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı. Turnuvanın ilk gününde Gaziantep takımı ile karşılaşan Şanlıurfa ekibi, kıran kırana geçen maçta Gaziantep'i son dakikada atıkları golle geçti. Turnuvanın 2. gününde Iğdır il karması ile karşılaşan Şanlıurfa temsilcisi, bu maçı da 183 alarak puanını 4'e yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu. Turnuvanın son gününde ise Siirt il karması ile karşılaşan Şanlıurfa ekibi, Siirt takımını 92 mağlup ederek turnuvayı 3'te 3 bitirerek yarı finallere gitmeye hak kazandı.

Hedeflerinin milli takıma gitmek olduklarını belirten Şanlıurfalı kız öğrenciler, başarılı oldukları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Şanlıurfa Konuklu İmam Hatip Ortaokulu’nda Beden Eğitimi Öğretmeni Bayram Kaplan, öğrencilerinin elde ettiği başarıdan dolayı gururlu olduğunu söyledi. Kaplan, "Bize destek olan, bizlere bu şansı veren başta velilerimiz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. 2015 yılında beden eğitim öğretmeni olarak atandığım bu okulda öğrencilerimi hentbol sporuyla tanıştırdım. Öğrencilerimin gözlerindeki o spor heyecanını, başarı arzusunu görünce sürekli antrenmanlar yaptık. Son üç yıldır da güzel başarılar elde ettik ve milli takıma davet edildik, milli takım kampına katıldık. Şu anki hedefimiz öğrencilerimizin milli takım kadrosuna girebilmesini sağlamak. Özelikle hentbolda Şanlıurfa’da da bir takımın olduğunu kanıtlamaya çalıştık. Güzel sonuçlar elde ettik. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Grup maçlarına Adıyaman’a giderken sürpriz takım olarak gittik. Daha sonra Diyarbakır ilinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi çeyrek final müsabakaları sonucunda Şanlıurfa adına Konuklu İmam Hatip Ortaokulu olarak katıldık. Orada Gazinatep, Iğdır ve Siirt takımını yenerek gruplardan namağlup çıktık. Türkiye Hentbol sporu yarı finallerine katılma hakkı kazandık. İnşallah Elazığ’da düzenlenmesi planlanan yarı finallerden sonra da Trabzon’da finallere kalırız. İnşallah Trabzon’a giderek o farklı atmosferi, doğayı öğrencilerime gösterme imkanımız olur. Güneşin çocuklar buradan finallere katılma hakkı kazanırsa denizi, yeşili doğa harikası Trabzon’u da görmüş olacaklar. Bize bu yolda destek olan Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve okul yönetimimize ayrıca tüm ailelerimiz teşekkür ediyorum. Bize inansınlar inşallah Şanlıurfa’ya kupayı getiririz" ifadelerini kulandı.

Öğrenciler, mayıs ayında Elazığ’da düzenlenmesi planlanan hentbol yarı finalleri için okul bahçesinde belli aralılarla çalışmalarını sürdürüyor.

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