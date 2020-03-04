Şanlıurfa´da 6 bin 750 litre kaçak akaryakıt ele geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şanlıurfa´da 6 bin 750 litre kaçak akaryakıt ele geçti

DHA

Şanlıurfa´da 6 bin 750 litre kaçak akaryakıt ele geçti


ŞANLIURFA, (DHA) -ŞANLIURFA'da polis tarafından bir depoya düzenlenen baskında, 6 bin 750 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Evren Sanayi Sitesi'nde kaçak akaryakıt satıldığı ihbarı üzerine harakete geçti. İş yerine ait depoya baskın düzenleyen 
polis, 6 bin 750 litre kaçak akaryakıt ile 8 plastik tank ele geçirdi.
Kaçak akaryakıta el koyan polis, iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2020-03-04 14:58:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Telabyad ve Resulayn´da çocukların yüzleri gülüyor
YEREL HABERLER Telabyad ve Resulayn´da çocukların yüzleri gülüyor
Hentbolun Güneydoğu'da parlayan yıldızları Şanlıurfalı kız öğrenciler hentbolda elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor
YEREL HABERLER Hentbolun Güneydoğu'da parlayan ...
Şanlıurfa’dan İdlib’e 4 tır insani yardım
YEREL HABERLER Şanlıurfa’dan İdlib’e 4 tır insani yardım
Suriyeli minikler ilk kez sinemayla tanıştı
YEREL HABERLER Suriyeli minikler ilk kez sinemayla tanıştı
İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
(Görüntülü) Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 8 ...
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Şanlıurfa’da kaybolan kardeşler bulundu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da kaybolan kardeşler bulundu
(Görüntülü) Tel Abyad'da Bahar Kalkanı Harekatı'na destek
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tel Abyad'da Bahar Kalkanı Harekatı'na ...
Tel Abyad'da Bahar Kalkanı Harekatı'na destek
YEREL HABERLER Tel Abyad'da Bahar Kalkanı Harekatı'na destek
(Görüntülü) Şanlıurfa iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şanlıurfa iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
(Görüntülü) Müslüm Gürses, ölüm yıl dönümünde Şanlıurfa'da anıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Müslüm Gürses, ölüm yıl dönümünde ...
(Görüntülü) Şehit Gümrük Müdürlüğü Personeli Mustafa Türk son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şehit Gümrük Müdürlüğü Personeli Mustafa ...
(Görüntülü) Siverek'te 'Kent ormanı' projesi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Siverek'te 'Kent ormanı' projesi
Müslüm Gürses, ölüm yıl dönümünde Şanlıurfa´da anıldı
YEREL HABERLER Müslüm Gürses, ölüm yıl dönümünde Şanlıurfa´da anıldı
Şehit gümrük müdürlüğü çalışanı, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit gümrük müdürlüğü çalışanı, son yolculuğuna ...
Şanlıurfalı şehit son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şanlıurfalı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Kaybolan kardeşlerden haber alınamıyor
YEREL HABERLER Kaybolan kardeşlerden haber alınamıyor
Şanlıurfa’da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Baydilli yapımı süren çalımları inceledi
YEREL HABERLER Baydilli yapımı süren çalımları inceledi
(Görüntülü) 5 yıldır kapalı olan 800 yıllık tarihi cami ibadete açılıyor-1
YEREL HABERLER (Görüntülü) 5 yıldır kapalı olan 800 yıllık tarihi ...
800 yıllık cami 5 yılın ardından ibadete açılıyor
YEREL HABERLER 800 yıllık cami 5 yılın ardından ibadete açılıyor
Şehit gümrük memuru Türk'ün cenazesi Şanlıurfa'ya getirildi
YEREL HABERLER Şehit gümrük memuru Türk'ün cenazesi Şanlıurfa'ya ...
Vali Erin vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Erin vatandaşlarla bir araya geldi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X