Şanlıurfa´da 6 bin 750 litre kaçak akaryakıt ele geçti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ŞANLIURFA, (DHA) -ŞANLIURFA'da polis tarafından bir depoya düzenlenen baskında, 6 bin 750 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Evren Sanayi Sitesi'nde kaçak akaryakıt satıldığı ihbarı üzerine harakete geçti. İş yerine ait depoya baskın düzenleyen

polis, 6 bin 750 litre kaçak akaryakıt ile 8 plastik tank ele geçirdi.

Kaçak akaryakıta el koyan polis, iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-03-04 14:58:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.