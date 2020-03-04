Viranşehir’de beton yol yapım çalışmaları

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Viranşehir’de beton yol programı dahilinde 5 mahalleye beton kaplama çalışmaları başlatıldı.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci’nin talep ve girişimleri üzerine 3. kısım beton yol programı dahilinde bulunan Kemberli, Yazgünesi, Malta,Gürpınar ve Yagızlar mahallelerinin grup yolunda beton kaplama çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesi ile ilçede koordineli bir şekilde çalışma yürüttüklerini belirten Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, 5 Kırsal mahallenin grup yolunda 20 kilometrelik beton kaplama çalışmalarına başlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Başlatılan çalışmaların şimdi den mahalle sakinlerine hayırlı olmasını dileyen Ekinci, Tevazu, samimiyet ve gayretle önce millet, önce memleket sloganıyla çalışmalara a devam ettiklerini belirtti.

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