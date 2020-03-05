Şanlıurfa'da 10 milyon yıllık balık fosili bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şanlıurfa'da 10 milyon yıllık balık fosili bulundu

İHA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Başbük Mahallesi'nde 10 milyon yıllık balık fosili bulundu.

Şanlıurfa'da 10 milyon yıllık balık fosili bulundu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Başbük Mahallesi'nde 10 milyon yıllık balık fosili bulundu.
Siverek ilçesi Başbük kırsal Mahallesi'nde kireç taşı içinde 10 milyon yıllık olduğu düşünülen balık fosili bulundu. İlk incelemelere göre fosilin Leuciscus Oeningensis adında bir göl balığına ve jeolojik devirlerden senozik zamanın miyosen dönemine ait olduğu tahmin ediliyor.
Fosili bulan araştırmacı öğrenciler, Başbük İlk ve Ortaokulu idareci ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin girişimi ile mini paleontolojisi (fosil bilimi) müzesinin kurulduğu öğrenildi.

İnekleri güderken fosillere rastladı
6. sınıf öğrencisi Muhammed Emin Kaçhan, inekleri güderken arazide bulduğu fosilleri okula getirdiğin anlatarak, "İnekleri güderken değişik bir çakıl taşını fark ettim ve bunu Ahmet öğretmenime getirdim, Öğretmenimiz bunun milyonlarca yıl öncesine ait canlı fosillerin olabileceğini söyleyince, her ineklere gittiğimde arayışımı sürdürdüm. Deniz tarağı, deniz kestanesi ve bunlara benzer onlarca fosilleri bulduk ve okula getirdik, şimdi okulumuzda güzel bir müze var" dedi
Başbük ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Beyda Kaygan, "Bir arkadaşımızın taş içinde bir hayvan fosilini bulmasıyla bizler de köyümüzün dışında bu gibi fosilleri aramaya başladık ve çok sayıda deniz canlısı fosilleri bulduk ve getirdik ve böylece okulumuzda güzel bir müze kurduk. En son bir arkadaşımız türüne zor rastlanır bir balık fosili buldu, bu fosil çok az rastlanan bir tür olduğu için çok heyecanlandık ve çok sevindik" şeklinde konuştu.

Öğrencilerin merakı ile müze fikri hayata geçti
Öğrencilerin daha önce bulduğu fosillerin de sergilendiği müze ile ilgili bilgi veren Okul Müdür Yardımcısı ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ahmet Yılmaz, son bulunan balık fosilinin ise hem müzenin hem de bölgenin önemini arttırdığını kaydetti. Müze ve fosil araştırma fikrinin öğrencilerin merakı ile başladığını anlatan Ahmet Yılmaz, "Yaklaşık 1 yıl önce öğrencilerimiz doğada gördükleri birbirinden ayrı kaya parçaları ve su canlıları fosillerine benzer taşlar getirdiler. İncelediğimde bunların deniz canlıları olduğunu fark ettik. Bunları ülkedeki çeşitli üniversitelerde ve hatta yurt dışında tanıdığımız akademisyenlere gönderdik. Araştırmalarımızda öğrencilerin getirdiği taşların Eosen dönemden kalma, yaklaşık 3455 milyon yıllık deniz canlıları olduğunu keşfettik. Bulduğumuz önemli taş ve fosillerle okulumuzda küçük bir paleontoloji müzesi kurduk. Tabi bunun da devamı geldi, bir öğrencimiz bu coğrafyada henüz bulunmayan bir sazangiller familyasından bir balık fosilini keşfettik. Bu balığımız yaklaşık 5 ila 10 milyon yıl arasında olduğunu tahmin ediyoruz. Balık fosilinin yaşının tanımlaması konusunda Mersin Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Nurdan İnan ve bu konularda geniş çalışmaları bulunan İstanbul’dan Dr. Gönenç Göçmengil ve Jeolog Burcu turan yardımcı oldular. Bu balık fosilini de müzemizde sergileyeceğiz, öğrencilerimizle beraber arazide fosil arayışımıza ve araştırmaya devam edeceğiz" dedi.
Fosillerle ilgili önemli çalışmaları bulunan Dr. Gönenç Göçmengil ise yaptığı açıklamada, "Siverek Başbük Müdür Yardımcısı Ahmet Yılmaz ile geçen sene tanışma fırsatımız oldu, kendisiyle tanışma vesilemiz ise öğrencilerinin arazide buldukları fosillerin tanımlaması içindi. Kişisel meraklarıyla öğrenciler bu fosilleri topladı ve zamanla okulda minik bir sergi açtılar. Bu çalışmaları kapsamında yakın zamanda öğrenciler önemli bir balık fosili bulgusuna rastladılar. Bu fosilin önemi de bölgede yakın zamanda böyle bir fosilin bulunmamasıdır. Bu söz konusu fosil büyük olasılıkla, Miosen döneminde yaşamış olan balık türüne ait. bu balık fosilin araştırılmaya değer bir fosil olarak görüyor ve bilim insanların bu fosili araştırmalarına ve yardımcı olmalarını davet ediyorum. Böyle çalışmalar öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacak çalışmalar olduğu için önemli görüyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa’da Suriyeli kanaat önderleriyle toplantı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da Suriyeli kanaat önderleriyle toplantı
HRÜ’de vektör hastalıklı koruma eğitimi
YEREL HABERLER HRÜ’de vektör hastalıklı koruma eğitimi
HRÜ 27. sıraya yükseldi
YEREL HABERLER HRÜ 27. sıraya yükseldi
Viranşehir’de beton yol yapım çalışmaları
YEREL HABERLER Viranşehir’de beton yol yapım çalışmaları
Şanlıurfa’daki engelli derneklerinden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek
YEREL HABERLER Şanlıurfa’daki engelli derneklerinden Bahar Kalkanı ...
Şanlıurfa'da ev yangını
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da ev yangını
Telabyad ve Resulayn´da çocukların yüzleri gülüyor
YEREL HABERLER Telabyad ve Resulayn´da çocukların yüzleri gülüyor
Şanlıurfa´da 6 bin 750 litre kaçak akaryakıt ele geçti
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da 6 bin 750 litre kaçak akaryakıt ele ...
Hentbolun Güneydoğu'da parlayan yıldızları Şanlıurfalı kız öğrenciler hentbolda elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor
YEREL HABERLER Hentbolun Güneydoğu'da parlayan ...
Şanlıurfa’dan İdlib’e 4 tır insani yardım
YEREL HABERLER Şanlıurfa’dan İdlib’e 4 tır insani yardım
Suriyeli minikler ilk kez sinemayla tanıştı
YEREL HABERLER Suriyeli minikler ilk kez sinemayla tanıştı
İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
(Görüntülü) Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 8 ...
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Şanlıurfa’da kaybolan kardeşler bulundu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da kaybolan kardeşler bulundu
(Görüntülü) Tel Abyad'da Bahar Kalkanı Harekatı'na destek
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tel Abyad'da Bahar Kalkanı Harekatı'na ...
Tel Abyad'da Bahar Kalkanı Harekatı'na destek
YEREL HABERLER Tel Abyad'da Bahar Kalkanı Harekatı'na destek
(Görüntülü) Şanlıurfa iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şanlıurfa iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
(Görüntülü) Müslüm Gürses, ölüm yıl dönümünde Şanlıurfa'da anıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Müslüm Gürses, ölüm yıl dönümünde ...
(Görüntülü) Şehit Gümrük Müdürlüğü Personeli Mustafa Türk son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şehit Gümrük Müdürlüğü Personeli Mustafa ...
(Görüntülü) Siverek'te 'Kent ormanı' projesi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Siverek'te 'Kent ormanı' projesi
Müslüm Gürses, ölüm yıl dönümünde Şanlıurfa´da anıldı
YEREL HABERLER Müslüm Gürses, ölüm yıl dönümünde Şanlıurfa´da anıldı
Şehit gümrük müdürlüğü çalışanı, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit gümrük müdürlüğü çalışanı, son yolculuğuna ...
Şanlıurfalı şehit son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şanlıurfalı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X