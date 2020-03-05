Haliliye ve kırsalında yol çalışmaları

Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde yol sorunlarının çözümü için çalışmalara hız verdi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde yol yapım atağını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallelerde belirlenen program dahilinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, merkezde İmam Bakır Mahallesi, kırsalda da Keremli ve Güçlü mahallelerinde stabilize yol yapım çalışmalarını yürütürken, Perşembe Mahallesinde de çalışmalar tamamlanarak yollar vatandaşların hizmetine sunuldu.

Haliliye Belediyesinin yürüttüğü çalışmalar hem merkez hem de kırsal mahallelerde vatandaşların takdirini topluyor. İmam Bakır Mahalle Muhtarı İmam Deniz Haliliye Belediyesinin çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, sunulan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

Perşembe Mahalle Muhtarı İbrahim Felhan ve mahalle sakinleri de Haliliye Belediyesi tarafından sunulan hizmetlerden memnun olduklarını belirterek, mahallelerine yapılan yollardan dolayı Başkan Canpolat’a teşekkür etti.

Öte yandan ekipler, çalışmaların devam ettiği mahalleleri tamamlayıp, diğer kırsal mahallelerde çalışmaları başlatmayı hedefliyor.

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