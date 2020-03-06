Karaköprü’de “KEDÜP” kuruluyor

Karaköprü Belediyesi, kadınların ekonomide yer alması amacıyla Kadın Emeği ve Doğal Ürün Pazarı (KEDÜP) kuruluyor.

Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen KEDÜP projesiyle kırsal mahallelerdeki kadınlar evde yetiştirdikleri yüzde yüz organik ürünleri KEDÜP pazarında satışa sunacaklar. Kadınların el emeği göz nuruyla yaptığı ürünlerin bu pazarda satışa sunulacağını aktaran Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Karaköprü’müzde ilkleri yapmaya devam ediyoruz. Kültür Müdürlüğümüz bünyesinde hayata geçirilecek olan projeyle kırsal mahallelerimizde ki kadınlarımız ekonomide yer alacakları. Kendi elleriyle ürettikleri organik ürünleri kuracağımız pazara getirip kendi elleri ile satışa sunacaklar” dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar gününde açılışını yapacakları KEDÜP projesine vatandaşları davet eden Baydilli, "8 Mart 2020 Pazar günü saat 11.00’da Yaşam Sokağında kuracağımız pazara tüm halkımızı davet ediyorum. Vatandaşlarımız gelip yüz de yüz doğal ve organik ürünleri gelip görsünler” diye konuştu.

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