Haliliye’de cadde ve sokaklar temizlendi

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Haliliye Belediyesi tarafından ilçe genelindeki cadde ve sokaklar temizlendi.

Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler belirlenen program dahilinde Ahmet Yesevi Mahallesini tüm sokaklarında yıkama işlemini gerçekleştirerek, sokakları hijyenik hale getirildi.

Haliliye Belediyesi ekipler sorumluluk sahaları içerinde bulunan tüm mahallelerde bu işlemlerin periyodik olarak devam ettiğini duyurdu.

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