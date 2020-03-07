Eyyübiye’de “Anlayarak hızlı okuma” projesi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, “Anlayarak hızlı okuma projesi” kapsamında hak kazanan öğretmenlere sertifikalarını verdi.

Eyyübiye Belediyesi, Harran Üniversitesi ve Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen “Gelecek için oku” projesi kapsamında ‘Anlayarak hızlı okuma’ eğitimlerini tamamlayan ve sertifika almaya hak kazanan öğretmenlere Başkan Kuş sertifikalarını verdi. Proje ile artık Hız yapmak serbest sloganıyla yola çıkılan projede yüzlerce eğitmenle binlerce öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Eğitimle ilgili önemli çalışmalara imza atmaya devam edeceklerini belirten Başkan Kuş, “1 Nisan’da biz Belediye Başkanlığı görevine gelince aslında bizi heyecanlandıran projemiz gerek Eyyübiye’nin gerekte Şanlıurfa’nın okuma noktasındaki noksanlığımızı nasıl giderebiliriz diye arkadaşlar ile istişarelerde bulunmuştuk. Ben Tarkan hocamıza Şanlıurfalı çocuklarımız adına şükranlarımı iletiyorum. Hocamız ile birlikte bu öğrencilerimize ve çocuklarımıza nasıl ulaşabiliriz, öğrencilerimize nasıl hızlı okuma ve okuduklarını anlama programını adapte edebiliriz diye Tarkan hocamızı davet ettik. Sağ olsun kendileri davetimize icabet ettiler. Eğitim anlamında bizimle birlikte elini taşın altına koyan ve bizlere bu konuda katkı sunan herkese teşekkür ederim. Bu tarz eğitsel projelerimizle öğrenci kardeşlerimizin yanında olmaya ve onlara hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sertifika almaya hak kazanan öğretmenler de Kuş’a teşekkür etti.

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