Otomobilinde 1040 mermiyle yakalanan sürücü tutuklandı

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA´nın Viranşehir ilçesinde, yol kontrolünde sürücüsü durdurularak, arama yapılan otomobilin bagajında, 1040 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü A.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir ilçesinde yol kontrolünde, A.D. yönetimindeki otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, bagajda gizlenen 500 tabanca kurşunu ile uzun namlulu tüfeğe ait 540 fişek bulundu. Mermilere el koyan jandarma, sürücü A.D.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen A.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-03-09 11:40:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.