Seviyelerini deneme sınavları ile ölçüyorlar

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

Haliliye Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz deneme sınavları düzenleyerek, öğrencilerin sınav stresinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezinde açılan eğitime destek kursları ile gençler geleceğe hazırlanıyor. Bu kapsamda mezun 307 öğrencinin kayıtlı bulunduğu üniversiteye hazırlık kursunda haftanın 4 günü dersler işlenirken, bir gün de etüt çalışması yapılıyor.

Öğrencilere rahat hazırlanabilme imkânın sunulduğu merkezde ayıca 2021 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak olan YKS öncesi Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile ilgili deneme sınavları yapılarak öğrencilerin sınav stresinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Öte yandan öğrenciler deneme sınavlarında seviyelerini ölçme imkanı da buluyor.

Hazırlık kursunda eğitim alan öğrenciler düzenlenen deneme sınavlarına yoğun ilgi gösterirken, sınav sonrası çözemedikleri soruları da merkezde bulunan, alanında uzman öğretmenler eşliğinde çözme imkanı da buluyor.

Öğrenciler, Haliliye Belediyesi tarafından sunulan bu hizmetten memnun olduklarını belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.