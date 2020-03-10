Akçakale´de traktörün çarptığı kadın öldü

ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken traktörün çarptığı Emel Takıl´a (43), yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde Akçakale-Ceylanpınar karayolunda 8´inci kilometresinde meydana geldi. Halit Çimen yönetimindeki 63 SK 264 plakalı traktör, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Takıl´a çarptı. Ağır yaralanan kadını görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekiplerin incelemesinde Emine Takıl'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Takıl´ın cansız bedeni jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Traktör sürücüsü Halit Çimen'in gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2020-03-10 13:00:23
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