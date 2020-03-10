Şanlıurfa'da şüphelilerin ateş açtığı 3 bekçi yaralandı (2)

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VALİ ERİN YARALI BEKÇİLERİ ZİYARET ETTİ

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, beraberinde Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile birlikte görev sırasında uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralanan mahalle bekçileri Emrah Ç., Mehmet Emin G. ve Muzaffer A.'yı tedavi gördükleri Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Hastanede bekçilerin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Vali Erin, bekçilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Bekçilerin hastanede bekleyen yakınları ile de görüşen Vali Erin, olay hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldığını söyledi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-03-10 18:55:19



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