Şanlıurfa'da 2 işçi servisi çarpıştı: 18 yaralı



Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, fabrika işçilerini taşıyan 2 işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 18 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Suruç karayolu üzerinde meydana geldi. Kent merkezindeki işçileri sabah mesaisi için Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan fabrikaya taşıyan Bayram Bozdaş´nın kullandığı 51 KM 122 plakalı servis midibüsü, önünde ilerleyen Sinan Altunsulu yönetimindeki 63 S 6354 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücünün kontrolünden çıkan minibüs, köprü ayağına çaptı. Kazada yaralanan bazı işçiler, kendi imkanlarıyla araçtan dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Balıklıgöl ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2020-03-11 10:09:08



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