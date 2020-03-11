Antep fıstığı savaşı kızıştı Şanlıurfalılar coğrafi işaret tescili Gaziantep'te bulunan antep fıstığının üretimini arttırıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Antep fıstığı savaşı kızıştı Şanlıurfalılar coğrafi işaret tescili Gaziantep'te bulunan antep fıstığının üretimini arttırıyor

İHA

Türkiye'de 'Antep fıstığı' coğrafi işaret tescil belgesini elinde bulunduran Gaziantep ile en çok ürettiğini iddia eden Şanlıurfa arasındaki rekabet yeniden kızıştı. Geçen yıl 100 bini tonu aşkın fıstık üretilen Şanlıurfa'da bu yıl üretimi daha da arttırmak için yeni fidanlar toprakla buluştu.

Antep fıstığı savaşı kızıştı Şanlıurfalılar coğrafi işaret tescili Gaziantep'te bulunan antep fıstığının üretimini arttırıyor

Türkiye’de 'Antep fıstığı' coğrafi işaret tescil belgesini elinde bulunduran Gaziantep ile en çok ürettiğini iddia eden Şanlıurfa arasındaki rekabet yeniden kızıştı. Geçen yıl 100 bini tonu aşkın fıstık üretilen Şanlıurfa'da bu yıl üretimi daha da arttırmak için yeni fidanlar toprakla buluştu.
Türkiye'de yüzde 40'ın üzerinde fıstık üretimi ile rekor kıran Şanlıurfa'da fidan dikim sezonun başlamasıyla üreticiler bağ ve bahçelerinde bakım yaparak, fidan dikmeye başladı. Geçen yıl 100 bin 107 tona aşkın fıstık üretilen Şanlıurfa’da bu yıl fıstıkta daha çok üretim yapılması hedefleniyor.

Her sezon 200 bin antep fıstığı fidanı satılıyor
Fidan satıcısı Abdullah Kılıç, her yıl ortalama 200 bin antep fıstığı fidanı sattıklarını belirterek, "Biz burada fidan satışı yapıyoruz. Günde 5 bin ila 10 bin adet fidan satıyoruz. Sezon olarak da toplamda 200 bine yakın fidanı üreticilere satıyoruz" dedi.
Fidan satıcısı Halil Kılıç ise ellerinde fıstık fidanı kalmadığını kaydetti. Kılıç, "Fıstık sezonu başladı, artık sonlara doğru geliyoruz. Bu yıl çok sayıda fıstık fidanı sattık. Şimdi burada fıstık fidanı yok denecek kadar az sayıda kaldı. Fıstık sezonu bu sezon iyi şekilde geçti” şeklinde konuştu.

“Fıstık Şanlıurfa’ya ait bir üründür”
Abdullah Kılıç, fıstığın bilinenin aksine Gaziantep'in değil Şanlıurfa'ya ait bir ürün olduğunu söyleyerek, "Fıstık Şanlıurfa’ya ait bir üründür, çünkü bu topraklarda yetişiyor. Şanlıurfa’da fıstık en çok Bozova, Hilvan ve Birecik ilçelerinde yoğun olarak yetişiyor. Bizde nar, zeytin, üzüm ve şeftali fidanları var. Bahar mevsimine girdik artık, havalarda güzel, fidan ekme zamanıdır. Vatandaşlar bu günlerde yoğun olarak fidan alıyor” şeklinde konuştu.
Fıstık üreticisi Mehmet Rençber de fıstığı Gaziantep'in sahiplenmesine rağmen en fazla Şanlıurfa'da yetiştiğini savunarak, "Boş olan arazilerimize fıstık ekeceğiz. Fıstıkta son yıllarda iyi verim alınıyor. Fıstık çok değerli bir üründür. Fıstık asıl memleketi Urfa’dır. Gaziantep fıstığa sahiplenmişse de, fıstık burada yetişiyor. Biz 3 bine yakın fıstık fidanı alıp arazilerimize ekmeye başlayacağız” diye konuştu.
Öte yandan Türk Patent kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesini elinde bulunduran Gaziantep'te yoğun bir şekilde üretilmesi ve bölgedeki baklava, tatlı ve çikolata imalathaneleri ile fabrikalarda yoğun bir şekilde kullanılması nedeniyle Antep fıstığı ismiyle anılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Baydilli alan gezilerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Baydilli alan gezilerini sürdürüyor
Eyyübiye’de yol yapım atağı
YEREL HABERLER Eyyübiye’de yol yapım atağı
Öğrencilerin sağlığı için önlem
YEREL HABERLER Öğrencilerin sağlığı için önlem
(Görüntülü) Şanlıurfa'da işçileri taşıyan servisler çarpıştı: 18 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şanlıurfa'da işçileri taşıyan servisler ...
Şanlıurfa'da 2 işçi servisi çarpıştı: 18 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 2 işçi servisi çarpıştı: 18 yaralı
Şanlıurfa’da işçi servisleri kaza yaptı: 18 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da işçi servisleri kaza yaptı: 18 yaralı
(Görüntülü) Şanlıurfa'da şüphelilerin ateş açtığı 3 bekçi yaralandı (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şanlıurfa'da şüphelilerin ateş açtığı 3 ...
Şanlıurfa'da şüphelilerin ateş açtığı 3 bekçi yaralandı (2)
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da şüphelilerin ateş açtığı 3 bekçi ...
Viranşehir'de kadınlara karanfil
YEREL HABERLER Viranşehir'de kadınlara karanfil
Yazar Kurtoğlu Karaköprülülerle buluştu
YEREL HABERLER Yazar Kurtoğlu Karaköprülülerle buluştu
Barış Pınarı bölgesinde çocuklar spora başlıyor
YEREL HABERLER Barış Pınarı bölgesinde çocuklar spora başlıyor
Vali Erin saldırıda yaralanan bekçileri ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Erin saldırıda yaralanan bekçileri ziyaret etti
Şanlıurfa’da 150 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi Öğrenciler ambulanslarla il merkezi ve çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 150 öğrenci yedikleri yemekten ...
Havalar ısınınca yol yapım çalışmaları hız kazandı
YEREL HABERLER Havalar ısınınca yol yapım çalışmaları hız kazandı
Akçakale´de traktörün çarptığı kadın öldü
YEREL HABERLER Akçakale´de traktörün çarptığı kadın öldü
Viranşehir´de 120 küçükbaş hırsızlığına 2 tutuklama
YEREL HABERLER Viranşehir´de 120 küçükbaş hırsızlığına 2 tutuklama
(Görüntülü) Şanlıurfa'da şüphelilerin ateş açtığı 3 bekçi yaralandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şanlıurfa'da şüphelilerin ateş açtığı 3 ...
Sınır okulundaki öğrencilerden küçük imkanlarla duygu dolu etkinlik
YEREL HABERLER Sınır okulundaki öğrencilerden küçük imkanlarla duygu ...
Jandarma çalınan 120 küçükbaş hayvanı buldu
YEREL HABERLER Jandarma çalınan 120 küçükbaş hayvanı buldu
(Görüntülü) Diyabetik körlüğe iğneli tedavi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Diyabetik körlüğe iğneli tedavi
Kaçmaya çalışan zanlılar 3 bekçiyi vurdu
YEREL HABERLER Kaçmaya çalışan zanlılar 3 bekçiyi vurdu
Karaköprü’de tekvando kursu açılıyor
YEREL HABERLER Karaköprü’de tekvando kursu açılıyor
Şanlıurfa’da Sera Kent projesi hayata geçirilecek
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da Sera Kent projesi hayata geçirilecek
Şanlıurfa’da uyuşturucuya savaş açıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da uyuşturucuya savaş açıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X