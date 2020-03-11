Şanlıurfa Valiliğinden korona virüs açıklaması Şanlıurfa’da korona virüs olduğu iddiaları asılsız

Şanlıurfa Valiliği, sosyal medyada korona virüs taşıyan hastanın Eyyübiye ilçesinde olduğu yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını, paylaşımları yaparak halkta panik oluşturmaya çalışanlar hakkında gerekli incelemenin başlatıldığını belirtti.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın yeni tip korona virüsün ülkemizde bir vatandaşımızda görüldüğünü açıklamasının ardından, art niyetli bazı çevrelerce çarpıtma girişimlerinde bulunulduğu ve bakanımızın sosyal medya hesabı görüntülerine montajlanan asılsız ifadelerle, virüs tespit edilen vatandaşımızın ilimiz Eyyübiye ilçesinde olduğu şeklinde asılsız iddialara yer verildiği görülmüştür.

İlimiz genelinde şu ana kadar yeni tip korona virüs taşıyan herhangi bir vakaya rastlanmamış olup, şüphe üzerine hastanelere başvuran vatandaşlarımıza bu yönde yapılan testlerin tamamı negatif çıkmıştır.

Korona virüse karşı ülkemiz genelinde alınan tedbirler çerçevesinde ilimizde de her türlü tedbir alınmış olup, valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarımızca sürdürülen çalışmalar, şeffaflık ilkesi doğrultusunda belirli aralıklarla değerlendirilmektedir.

Söz konusu paylaşımları yapanlar hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmış olup, halkımızda panik oluşturmak maksadıyla hazırlanan bu türden asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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