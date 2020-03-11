Viranşehir’de stabilize yol çalışmaları devam ediyor

Viranşehir Belediyesi, kırsal ve merkez mahallelerde stabilize yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kış aylarında ulaşım sıkıntısı yaşanan vatandaşların mağduriyetlerini gidermek amacıyla yapılan çalışmalarda merkez ve bir çok kırsal mahalle yolu tamamlanırken, bu kapsamda ilçeye bağlı bir çok mahalle ve sokakta stabilize yol çalışması ise devam ediyor. Planlama dahilinde yapılan çalışmaları yürüten Viranşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, çalışmalara Kanar Küme Evleri Mahallesinde devam etti.

Çalışmalar belirlenen bölgelerde hızla devam edecektir

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci yaptığı açıklamada, merkez ve kırsal ayrımı yapmadan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için durmadan, yılmadan çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Nerede insan varsa oraya hizmet götürdüklerini söyleyen Ekinci, “İlçe merkezinde yol yapım, onarım ve kilitli parke yapımı olarak gerçekten önemli bir yol kat ettik. ilçemizin bazı bölgelerinde ise belirlenen program dahilinde sokak içlerini de stabilize ederek vatandaşlarımızın rahat bir nefes almasını sağlıyoruz. Çalışmalar program dahilinde belirlenen bölgelerde hızla devam edecektir” diye konuştu.

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