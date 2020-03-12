Korona virüsü, kolonyaya ilgiyi artırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Korona virüsü, kolonyaya ilgiyi artırdı

İHA

Şanlıurfa'da vatandaşlar korona virüsünden korunmak için tedbir amaçlı el dezenfektanı yanı sıra özellikle kolonya gibi ürünlere rağbet gösteriyor.

Korona virüsü, kolonyaya ilgiyi artırdı

Şanlıurfa’da vatandaşlar korona virüsünden korunmak için tedbir amaçlı el dezenfektanı yanı sıra özellikle kolonya gibi ürünlere rağbet gösteriyor.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsüne karşı antibakteriyel ıslak mendil, sabun ve dezenfektanların yanı sıra kolonya satışı arttı. Şanlıurfalı vatandaşlar olası salgın hastalığa karşı önceden tedbirlerini aldı. Vatandaşlar tedbir amaçlı kolonya gibi ürünlere rağbet göstermeye başladı.

“Korona virüsünden korunmak için kolonya aldık”
Özellikle okula giden çocuklar için kolonya aldığını belirten Ahmet Kılıç adlı vatandaş, “ Korona virüsüne karşı tedbirler alıyoruz. Okula giden çocuklarımız için kolonya almaya geldik. Evimizde kullandığımız hijyenik ürünleri daha çok kullanmaya başladık. Kişisel temizliği daha sık sık yapıyoruz. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Ellerimiz günde 78 defa sabunla yıkıyoruz. Bundan sonra kolonyayı da daha sık kullanıyoruz. Kalabalık ortamlardan kaçınıyoruz. Çocuklarımız çantalarına özellikle kolonya, ıslak mendil gibi ürünler bulunduruyoruz” dedi.
Korona virüsünden korunmak için litrelerce kolonya alan Ahmet Çul isimli vatandaş, "Korona virüsünden korunmak için litrelerce kolonya aldım. Allah’ın izniyle bir şey olmayacak. İnşallah Türkiye’ye bir şey olmaz. Tedbir almaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Korona virüsünden dolayı kolonya satışları patladı”
Özelikle limon kolonyası korona virüsüne karşı etkili olduğunu ileri süren esnaf Şükrü Çifer, “Korona virüsünden dolayı küçük kolonyalara satış patlaması yaşıyoruz. Salgın hastalıklardan korunmak için vatandaşlar çok talep ediyor. Özelikle limon kolonyası korona virüsüne karşı etkilidir. Limon ellerdeki mikropları öldürüyor. Kolonya fiyatları da yükseldi. Yüzde 25 oranında kolonya da artış oldu. Biz salgın hastalıklara karşı yüzde 90 limon kolonyayı tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Viranşehir’de temizlik seferberliği
YEREL HABERLER Viranşehir’de temizlik seferberliği
(Görüntülü) Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 7 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 7 yaralı
Resulayn´da tahrip edilen karargahlar yıkıldı, koronavirüs tedbirleri alındı
YEREL HABERLER Resulayn´da tahrip edilen karargahlar yıkıldı, ...
Yazar Cihan Aktaş HRÜ’de konferans verdi
YEREL HABERLER Yazar Cihan Aktaş HRÜ’de konferans verdi
(Görüntülü) ŞANLIURFA Siverek'te İdlib şehitleri için Türk bayraklı koreografi
YEREL HABERLER (Görüntülü) ŞANLIURFA Siverek'te İdlib şehitleri için ...
Şanlıurfalılar, korona virüsünden korunuyor
YEREL HABERLER Şanlıurfalılar, korona virüsünden korunuyor
Şanlıurfa´da terör operasyonunda 10 avukata gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da terör operasyonunda 10 avukata gözaltı
Şanlıurfa´da zincirleme kaza: 7 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da zincirleme kaza: 7 yaralı
Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 7 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 7 yaralı
Vali Erin Bozova’da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Erin Bozova’da incelemelerde bulundu
Şanlıurfa'da fotomontajlı 'koronavirüs' paylaşımına valilikten açıklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da fotomontajlı 'koronavirüs' paylaşımına ...
Viranşehir’de stabilize yol çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Viranşehir’de stabilize yol çalışmaları devam ediyor
Şanlıurfa Valiliğinden korona virüs açıklaması Şanlıurfa’da korona virüs olduğu iddiaları asılsız
YEREL HABERLER Şanlıurfa Valiliğinden korona virüs ...
Baydilli alan gezilerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Baydilli alan gezilerini sürdürüyor
Eyyübiye’de yol yapım atağı
YEREL HABERLER Eyyübiye’de yol yapım atağı
Öğrencilerin sağlığı için önlem
YEREL HABERLER Öğrencilerin sağlığı için önlem
Antep fıstığı savaşı kızıştı Şanlıurfalılar coğrafi işaret tescili Gaziantep'te bulunan antep fıstığının üretimini arttırıyor
YEREL HABERLER Antep fıstığı savaşı kızıştı Şanlıurfalılar coğrafi ...
(Görüntülü) Şanlıurfa'da işçileri taşıyan servisler çarpıştı: 18 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şanlıurfa'da işçileri taşıyan servisler ...
Şanlıurfa'da 2 işçi servisi çarpıştı: 18 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 2 işçi servisi çarpıştı: 18 yaralı
Şanlıurfa’da işçi servisleri kaza yaptı: 18 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da işçi servisleri kaza yaptı: 18 yaralı
(Görüntülü) Şanlıurfa'da şüphelilerin ateş açtığı 3 bekçi yaralandı (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şanlıurfa'da şüphelilerin ateş açtığı 3 ...
Şanlıurfa'da şüphelilerin ateş açtığı 3 bekçi yaralandı (2)
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da şüphelilerin ateş açtığı 3 bekçi ...
Viranşehir'de kadınlara karanfil
YEREL HABERLER Viranşehir'de kadınlara karanfil
Yazar Kurtoğlu Karaköprülülerle buluştu
YEREL HABERLER Yazar Kurtoğlu Karaköprülülerle buluştu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X