Şanlıurfa´da alacak kavgası: 3 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şanlıurfa´da alacak kavgası: 3 yaralı

DHA

Şanlıurfa´da alacak kavgası: 3 yaralı


Ömer ŞULUL/BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA) ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde aralarında alacak anlaşmazlığı sebebiyle husumet bulunan iki grup arasında çıkan tüfek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Meydan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, alacak meselesi yüzünden husumet olan iki grup arasında sokakta tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma büyüyerek, iki gurubun yakınların katılmasıyla kavgaya dönüştü. Tüfek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, saçmalara hedef olan Gökhan Yavuz, Mehmet Yavuz ve Yusuf Yavuz yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri kavgaya karışan 1 kişiyi gözaltına alındı.  Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2020-03-12 23:27:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa’da silahlı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da silahlı kavga: 3 yaralı
(Görüntülü) Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erbaş Beyazıt Bestami Buluş memleketi Hatay'a uğurlandı- 2
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erbaş ...
(Görüntülü) Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erbaş Beyazıt Bestami Buluş memleketi Hatay'a uğurlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erbaş Beyazıt ...
Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 asker şehit (2)
YEREL HABERLER Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 asker şehit ...
Şehit asker memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit asker memleketine uğurlandı
Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 asker şehit
YEREL HABERLER Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 asker şehit
Şanlıurfa’da 'Mehmet Akif Ersoy' anma töreni
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 'Mehmet Akif Ersoy' anma töreni
Haliliye kırsalında yol yapım çalışmaları
YEREL HABERLER Haliliye kırsalında yol yapım çalışmaları
HRÜ öğrencileri robot projesiyle birinci oldu
YEREL HABERLER HRÜ öğrencileri robot projesiyle birinci oldu
Resulayn’da 1 asker şehit oldu Terör örgütü kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırdı
YEREL HABERLER Resulayn’da 1 asker şehit oldu Terör örgütü kontrol ...
(Görüntülü) Şanlıurfa'da yemekten sonra rahatsızlanan 100 öğrenci hastaneye kaldırıldı 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şanlıurfa'da yemekten sonra rahatsızlanan ...
(Görüntülü) Şanlıurfa'da durak ve otogarda dezenfekte edildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şanlıurfa'da durak ve otogarda dezenfekte ...
(Görüntülü) Resulayn'da pazar yerinde patlama: 3 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Resulayn'da pazar yerinde patlama: 3 ölü, ...
Şanlıurfa´da yemekten sonra rahatsızlanan 100 öğrenci hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da yemekten sonra rahatsızlanan 100 öğrenci ...
Resulayn'da pazar yerinde patlama: 3 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Resulayn'da pazar yerinde patlama: 3 ölü, 5 yaralı
Siverek'te İstiklal Marşının kabulü kutlandı
YEREL HABERLER Siverek'te İstiklal Marşının kabulü kutlandı
Şanlıurfa’da taşımalı eğitim gören 100 öğrenci zehirlendi Öğrenciler ambulanslar ve minibüslerle hastanelere taşındı İki gün arayla çok sayıda öğrenci zehirlendi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da taşımalı eğitim gören 100 öğrenci ...
Viranşehir'de temizlik seferberliği
YEREL HABERLER Viranşehir'de temizlik seferberliği
Bahar meyveleri tezgahlardaki yerini aldı
YEREL HABERLER Bahar meyveleri tezgahlardaki yerini aldı
(Görüntülü) DHA DIŞ- Resulayn'da tahrip edilen karargahlar yıkıldı, koronavirüs tedbirleri alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) DHA DIŞ- Resulayn'da tahrip edilen ...
(Görüntülü) Resulayn'da tahrip edilen karargahlar yıkıldı, koronavirüs tedbirleri alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Resulayn'da tahrip edilen karargahlar ...
Viranşehir’de temizlik seferberliği
YEREL HABERLER Viranşehir’de temizlik seferberliği
Korona virüsü, kolonyaya ilgiyi artırdı
YEREL HABERLER Korona virüsü, kolonyaya ilgiyi artırdı
(Görüntülü) Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 7 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 7 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X