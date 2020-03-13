Haliliye'de her yer koronaya karşı ilaçlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Haliliye'de her yer koronaya karşı ilaçlanıyor

İHA

Haliliye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü salgınından korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Haliliye'de her yer koronaya karşı ilaçlanıyor

Haliliye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü salgınından korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Haliliye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü salgınının Türkiye'de de görülmesiyle birlikte tedbirlerini arttırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğünce oluşturulan özel bir ekip, önlem çalışması kapsamında okullar, camiler, parklar, sosyal tesisler, kültür merkezleri ve belediye hizmet binası olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm noktaları titizlikle dezenfekte çalışması yürütüyor.
Ekipler ayrıca oluşabilecek enfeksiyonlara karşı ilçe genelinde bulunan çöp konteynerlerini özenle yıkayıp, dezenfekte ediyor. Tedbir kapsamında oluşturulan ekiplerin salgın geçene kadar rutin bir şekilde dezenfekte çalışmalarını yürüteceği bildirildi.
Öte yandan Haliliye Belediyesi, yine korunma tedbirleri doğrultusunda bünyesinde barındırdığı gençlik ve kültür merkezleri, kütüphaneler, havuzlar, spor kursları ve kadın destek merkezlerinde 1423 Mart 2020 tarihleri arası hizmete ara verme kararı aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa’da kaçak avcılara suçüstü
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da kaçak avcılara suçüstü
Karaköprü’deki camilerde korona virüs önlemi
YEREL HABERLER Karaköprü’deki camilerde korona virüs önlemi
Toz taşınımı yağmurla birlikte çamura dönüştü Şanlıurfa’da toz taşınımı
YEREL HABERLER Toz taşınımı yağmurla birlikte çamura ...
:Başkan Baydilli mobilya ve evlilik fuarını ziyaret etti
YEREL HABERLER :Başkan Baydilli mobilya ve evlilik fuarını ziyaret ...
(Görüntülü) 'Yol verme' tartışmasında tabancayla vuruldu, hastanede öldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'Yol verme' tartışmasında tabancayla ...
'Yol verme' tartışmasında tabancayla vuruldu, hastanede öldü
YEREL HABERLER 'Yol verme' tartışmasında tabancayla vuruldu, ...
Yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ölü
YEREL HABERLER Yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ölü
(Görüntülü) Otomobilinde silahlı saldırıya uğradı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Otomobilinde silahlı saldırıya uğradı
Otomobilinde silahlı saldırıya uğradı
YEREL HABERLER Otomobilinde silahlı saldırıya uğradı
(Görüntülü) Şanlıurfa?da alacak kavgası 3 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şanlıurfa?da alacak kavgası 3 yaralı
Şanlıurfa´da alacak kavgası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da alacak kavgası: 3 yaralı
Şanlıurfa’da silahlı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da silahlı kavga: 3 yaralı
(Görüntülü) Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erbaş Beyazıt Bestami Buluş memleketi Hatay'a uğurlandı- 2
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erbaş ...
(Görüntülü) Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erbaş Beyazıt Bestami Buluş memleketi Hatay'a uğurlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erbaş Beyazıt ...
Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 asker şehit (2)
YEREL HABERLER Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 asker şehit ...
Şehit asker memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit asker memleketine uğurlandı
Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 asker şehit
YEREL HABERLER Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 asker şehit
Şanlıurfa’da 'Mehmet Akif Ersoy' anma töreni
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 'Mehmet Akif Ersoy' anma töreni
Haliliye kırsalında yol yapım çalışmaları
YEREL HABERLER Haliliye kırsalında yol yapım çalışmaları
HRÜ öğrencileri robot projesiyle birinci oldu
YEREL HABERLER HRÜ öğrencileri robot projesiyle birinci oldu
Resulayn’da 1 asker şehit oldu Terör örgütü kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırdı
YEREL HABERLER Resulayn’da 1 asker şehit oldu Terör örgütü kontrol ...
(Görüntülü) Şanlıurfa'da yemekten sonra rahatsızlanan 100 öğrenci hastaneye kaldırıldı 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şanlıurfa'da yemekten sonra rahatsızlanan ...
(Görüntülü) Şanlıurfa'da durak ve otogarda dezenfekte edildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şanlıurfa'da durak ve otogarda dezenfekte ...
(Görüntülü) Resulayn'da pazar yerinde patlama: 3 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Resulayn'da pazar yerinde patlama: 3 ölü, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X