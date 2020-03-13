Viranşehir’de kültür ve sanat etkinlikleri iptal edildi

Viranşehir Belediyesi, Korona virüs tedbirleri nedeniyle tüm kültür ve sanat etkinliklerini iptal etti.

Viranşehir Belediyesi, Korona virüsü nedeniyle kültür ve sanat merkezinde yapılacak, konser, tiyatro, sergi, panel gibi tüm kapalı alan etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu. Öğrencilerin kütüphane ve ders çalışma faaliyetlerinin de ileri bir tarihe ertelendiğini duyuran belediye, ilçe genelinde gerekli dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarının ise aralıksız devam ettiğini belirtti.

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